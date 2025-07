JANDAÍRA REALIZA SUA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES: UM MARCO DE ESCUTA, DIÁLOGO E TRANSFORMAÇÃO

Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Jandaíra (RN) promoveu um momento histórico para o município: a realização da 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento aconteceu na Câmara Municipal e reuniram mulheres de diferentes idades, trajetórias e comunidades, todas com o mesmo propósito — fortalecer a luta por igualdade, justiça social e políticas públicas eficazes para as mulheres jandairenses.

A conferência foi marcada por falas potentes, escutas sensíveis e discussões importantes. Mulheres líderes comunitárias, representantes da sociedade civil, gestoras públicas e moradoras participaram ativamente das rodas de conversa e dos grupos de trabalho, contribuindo com propostas e experiências fundamentais para a construção de um município mais justo e igualitário.

Durante o encontro, temas como violência de gênero, saúde da mulher, autonomia econômica, participação política e educação foram amplamente debatidos. As propostas elaboradas coletivamente serão sistematizadas e levadas para as próximas etapas da conferência em nível estadual e nacional.

A realização da conferência reforça o compromisso da gestão municipal com a democracia participativa e com o protagonismo das mulheres na construção de políticas públicas que transformem realidades.

“A escuta das mulheres é fundamental para avançarmos com políticas que realmente atendam suas necessidades. Essa conferência é o início de uma caminhada coletiva por mais direitos, respeito e oportunidades”, destacou a organização do evento.

Com a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, Jandaíra dá um passo firme na consolidação de um futuro mais inclusivo, onde todas as vozes têm vez e todas as mulheres podem viver com dignidade, segurança e liberdade.

