EXECUTIVO E LEGISLATIVO EM SINTONIA COM A PAUTA DA SEGURANÇA PÚBLICA EM GUAMARÉ

Na tarde desta segunda-feira, 21, o prefeito de Guamaré, Hélio Willamy seguiu com a agenda pautada nas demandas da segurança pública do município, onde ao lado do presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, esteve reunido com o secretário estadual de Segurança, coronel Araújo, numa agenda considerada extremamente produtiva. A reunião ocorreu na sede da secretaria na cidade do Natal e contou ainda com a presença do comandante da 1ª Cia. de Polícia de Macau, Major Montenegro.

“Estamos sempre apresentando as nossas demandas e dialogando sobre como fortalecer ainda mais a segurança em nosso município. Estudamos alternativas, discutimos ações concretas e soluções integradas para garantir a segurança dos guamareenses”, destacou o prefeito Hélio Willamy.

A agenda do prefeito teve início pela manhã com uma reunião ao lado da nossa vice-prefeita Clécia de João Pedro, do presidente da Câmara Eudes Miranda, do vereador Gustavo Santiago, do secretário de Segurança Francinilson Cabral, do Comandante da Guarda Civil Municipal Jabnea Batista, do comandante da 1ª CIPM Major Montenegro e do Subtenente Johnny Cruyff.

“Fomos até a sede do Comando Geral da Polícia Militar do RN, onde conversamos com o sub-comandante da PM, o Coronel Mendonça, e com o Comandante Geral da PM, o Coronel Alarico, e tratamos sobre a segurança em nosso município — com atenção especial ao distrito de Baixa do Meio”, revelou o gestor.

“Seguimos trabalhando unidos, com responsabilidade e compromisso, para garantir mais proteção e tranquilidade ao nosso povo guamareense que merecer todo esse esforço e atenção por parte do poder público”, declarou o presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda.

