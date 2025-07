COM OLHAR MAIS AMPLO, NOVA MARCA E MESMO COMPROMISSO: GUAMARÉ EM DIA EVOLUI PARA O BLOG DO JD

Com 14 anos de história, o portal de notícias de Josivan Dantas adota nova identidade visual e amplia sua cobertura, mantendo o compromisso com a informação de qualidade e as raízes em Guamaré.

Em uma era de transformação digital acelerada, a busca por uma comunicação mais ágil, abrangente e que atenda às novas demandas do leitor é fundamental. Atento a essa realidade, o conhecido blog Guamaré em Dia, uma referência no jornalismo local e regional há 14 anos, anuncia sua evolução. O portal agora passa a se chamar BLOG DO JD, uma nova marca que reflete a expansão de sua cobertura para todo o Rio Grande do Norte e o Brasil, sem jamais abandonar suas origens.

A mudança, mais do que uma simples alteração de nome, representa um passo estratégico para melhor servir e entregar informação relevante a um público cada vez maior. Com uma identidade visual moderna e funcional, assinada pelo seu moderador, Josivan Dantas, o novo portal foi projetado para oferecer uma experiência de navegação mais rica e um leque ampliado de conteúdo.

“Nós adoramos mudanças e, após 14 anos de uma jornada de muito trabalho e aprendizado, sentimos que era o momento de evoluir”, afirma Josivan Dantas. “Mantemos o mesmo espírito inquieto do início, e essa inquietude nos impulsionou a renovar nossa ‘cara’, pensando no crescimento e na necessidade de oferecer mais aos nossos leitores.”

Essa nova fase amplia o foco para além de Guamaré e da região salineira, abrangendo pautas de interesse estadual e nacional, sempre com a credibilidade e a agilidade que se tornaram marcas registradas do trabalho de Josivan Dantas. A mudança visa consolidar o portal como uma fonte de informação indispensável para os potiguares.

Apesar da nova roupagem, a essência permanece intacta. O BLOG DO JD herda todo o acervo do Guamaré em Dia, garantindo que o vasto arquivo de matérias, construído desde sua criação, continue acessível para pesquisa. “Temos um compromisso com nossas raízes históricas. Todo o material continua disponível, preservando a memória e o nosso legado”, ressaltou.

É importante destacar que a estrutura empresarial, incluindo CNPJ e endereço, permanece a mesma. Mais crucial, segundo Josivan, é a manutenção da linha editorial. “Continuamos com a mesma identidade, a mesma cara e, principalmente, o mesmo lado: o lado do povo”, garante.

A migração completa da plataforma foi concluída com sucesso e, embora alguns ajustes finos ainda estejam em andamento, os leitores já podem navegar pelo novo portal e desfrutar dos conteúdos atualizados diariamente. A interatividade, um dos pilares do blog, será ainda mais valorizada. “A opinião do leitor é a razão da nossa existência. Estamos abertos e ansiosos por sugestões para melhorarmos continuamente”, convida Josivan.

A transformação chega em um momento simbólico, às vésperas do 14º aniversário do blog, que será comemorado no próximo dia 26 de agosto. “O blog cresceu e nós crescemos juntos. Essa nova identidade é o reflexo de uma jornada de amadurecimento pessoal e profissional, sempre com o objetivo de servir à população com informação de verdade”, conclui.

Post Views: 83