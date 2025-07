APÓS INVADIR O INCRA, MST DEIXA LOCAL E SEGUE PARA A GOVERNADORIA

Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) do Rio Grande do Norte seguem em mobilização na busca do avanço das principais pautas da categoria. Na manhã desta quarta-feira (23), o grupo saiu em caminhada da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Estado, que foi ocupado por cerca de 800 pessoas na última terça-feira (22), com destino à Governadoria.

Além da pauta fundiária, o movimento reivindica políticas de crédito para moradia e produção, além da retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que segundo o MST sofre com descontinuidade e falta de orçamento. De acordo com a coordenação do movimento, há cursos paralisados em todo o país e milhares de jovens no campo sem acesso ao ensino superior público.

No Rio Grande do Norte, a mobilização teve início com uma marcha que partiu de Ceará-Mirim, passou por São Gonçalo do Amarante e chegou a Natal. O ato cobra a retomada das políticas públicas de reforma agrária, que segundo o movimento estariam paralisadas tanto no plano federal quanto estadual. A manifestação ocorre no marco do dia do trabalhador e da trabalhadora rural, celebrado no próximo dia 25 de julho.

